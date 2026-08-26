En el Congo ya son más de 2500 los muertos por el ébola

A cien días de la declaración del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), la epidemia crece a un ritmo exponencial y ya se extiende por un territorio mayor que Francia, mientras la respuesta humanitaria no avanza al mismo ritmo, alerta la entidad encargada coordinar la respuesta humanitaria de la ONU. “En los últimos tres meses han muerto 2500 personas y la mitad de esas muertes se han producido en los últimos 20 días”, explicó desde Bunia, en el este del país, el coordinador de la respuesta al ébola de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Julien Harneis.

Harneis advirtió de que la epidemia se desarrolla en una zona marcada por tres décadas de conflicto, con enormes necesidades humanitarias y un sistema sanitario fragmentado. Solo en Ituri, el conflicto ha desplazado a un millón de personas desde 1999 y ha debilitado las estructuras de seguridad y de salud. Además, los recortes en la ayuda de los últimos años han reducido la capacidad de los trabajadores humanitarios en más de un 30%.

Ataques contra los trabajadores sanitarios

Las condiciones sobre el terreno dificultan todavía más la respuesta. 160 trabajadores sanitarios han contraído el ébola y 43 han muerto a causa de la enfermedad; otros han sido atacados. En los últimos seis meses se han registrado más de 260 ataques contra trabajadores de la salud en el país y ocho de ellos han muerto. En el último mes, algunos de estos incidentes estuvieron dirigidos específicamente contra personas que participan en la respuesta al ébola, principalmente en comunidades mineras y entre grupos de hombres jóvenes.

Ambulancias han sido apedreadas o incendiadas y los desplazamientos por algunas zonas son extremadamente complicados. Harneis relató que un trayecto de apenas 60 kilómetros llegó a durar tres horas.

A esta situación se suma la fragilidad del sistema bancario y la existencia de múltiples sistemas de salud que se solapan entre sí. El cierre de los vuelos comerciales a Bunia al comienzo del brote dificultó además el traslado de dinero a los bancos locales. La falta de conexión impide recurrir de forma generalizada a la banca móvil, mientras que los pagos en efectivo entrañan riesgos de seguridad.

Evitar que el brote se extienda a países vecinos

La ONU está tratando de acelerar la respuesta mediante cinco paquetes, liderados por el Gobierno congoleño y que reúnen a agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. El objetivo es reforzar la participación de las comunidades, mejorar la vigilancia, aumentar los entierros seguros y dignos y triplicar la capacidad de atención, de unas 900 camas a 3000 en los próximos tres meses.

Estos paquetes reúnen a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con financiación de fondos comunes gestionados por OCHA.

Hasta ahora se han destinado 80 millones de dólares para poner en marcha estas operaciones, pero esos recursos se agotarán en las próximas semanas. “Necesitamos urgentemente una mayor inversión y apoyo de la comunidad internacional”, subrayó Harneis.

La evolución de la epidemia, insistió, dependerá en buena medida de las decisiones que se tomen ahora. Con más personal y recursos para llegar a las zonas remotas, la transmisión podría ralentizarse y detenerse en cuestión de meses. Sin ese apoyo, advirtió, el brote podría hacerse más letal y extenderse a países vecinos.

Por ello, ya se están reforzando las medidas de preparación en Sudán del Sur, República Centroafricana, Burundi y Uganda.

La vacunación es una herramienta adicional, pero no suficiente por sí sola. Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, señaló que se han proporcionado 50.000 dosis de la vacuna contra el ébola a trabajadores de primera línea y que está previsto un ensayo clínico para estudiar si puede ofrecer protección frente al virus Bundibugyo.

Sin embargo, recalcó que la principal herramienta sigue siendo el trabajo con las comunidades. Para frenar la epidemia hacen falta más trabajadores, materiales y recursos.