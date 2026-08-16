El Pre-Cosquín chubutense será en Puerto Pirámides

Desde la Subsecretaría de Cultura de Chubut invitaron a artistas musicales, cantantes y bailarines de toda la provincia a participar del Pre-Cosquín 2027 – Sede Puerto Pirámides, cuya instancia clasificatoria se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en esa localidad.

La sede, ubicada en el corazón de Península Valdés, constituye una de las etapas oficiales del tradicional certamen que selecciona a los nuevos valores del folklore argentino, brindando la posibilidad de acceder al escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará en enero de 2027 en la provincia de Córdoba.

Talentos chubutenses

La convocatoria está destinada a solistas, dúos, conjuntos vocales e instrumentales, bailarines, parejas de baile y delegaciones, quienes podrán participar en las distintas categorías previstas por el Reglamento Oficial del Certamen para Nuevos Valores – Pre-Cosquín.

El Pre-Cosquín representa una valiosa oportunidad para promover el talento artístico de la provincia, fortalecer la identidad folklórica y generar nuevos espacios de proyección para los artistas patagónicos.

Las personas interesadas podrán solicitar el reglamento, conocer las categorías y acceder al formulario de inscripción comunicándose con la organización del evento al teléfono (11) 6354-9287, por correo electrónico a [email protected] o a través de las redes sociales del Pre-Cosquín Puerto Pirámides. Las inscripciones ya se encuentran abierta.