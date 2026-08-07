El BCRA renovó el swap con China

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la renovación del acuerdo de swap de monedas con el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, con una novedad clave: el nuevo convenio extiende su vigencia de tres a cinco años. En un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer las reservas y sostener la estabilidad financiera, la medida aparece como una señal de mayor previsibilidad para la política monetaria y cambiaria.

Además, continuará vigente la activación por RMB 35.000 millones (unos US$ 5.000 millones), operativa desde comienzos de 2023, lo que refuerza el margen de maniobra del organismo para administrar la disponibilidad de divisas.

Qué cambia con la renovación del swap

La principal modificación del nuevo acuerdo es la ampliación del plazo de vigencia. Según informó oficialmente el BCRA, la decisión apunta a brindar «mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta», en un momento en el que la acumulación de reservas sigue siendo una prioridad central para Argentina.

Desde la entidad que preside Santiago Bausili destacaron además que la activación vigente por RMB 35.000 millones seguirá disponible «para respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países».

Cómo funciona el acuerdo con China

El swap es una línea de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales que le permite a Argentina acceder a yuanes para determinadas operaciones, como el pago de importaciones, sin utilizar reservas propias en Dólar.

El mecanismo contempla dos modalidades:

Onshore: los fondos permanecen dentro del sistema financiero chino y tienen menores costos de financiamiento.

los fondos permanecen dentro del sistema financiero chino y tienen menores costos de financiamiento. Offshore: permite convertir los yuanes en Dólar y utilizarlos en operaciones internacionales, otorgando mayor flexibilidad para administrar las reservas.

A cambio de esos yuanes, el BCRA entrega pesos al banco central chino y posteriormente revierte la operación junto con el pago de intereses.

Fuente: ElEconomista