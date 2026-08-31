Caputo se reunió en EE. UU. con Georgieva y abordaron “la agenda económica de la Argentina”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien habló sobre “la agenda económica de la Argentina”.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se dio de cara a la participación de Caputo en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

En su cuenta de X, el ministro de Economía manifestó: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.