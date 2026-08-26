Canadá responde e impone aranceles a cientos de productos de EE. UU.

Canadá anunció el martes aranceles de represalia de hasta el 50% sobre cientos de productos estadounidenses, apenas unos días después de que el fracaso de las negociaciones comerciales activó nuevos aranceles punitivos por parte del gobierno de Donald Trump.

A medida que se intensifica una guerra comercial entre ambos países, Canadá comenzará a cobrar aranceles del 50, 25 y 15 por ciento a unos 700 productos a partir del 8 de septiembre. La medida más significativa es la duplicación de los aranceles al acero y aluminio estadounidenses al 50 por ciento. Pero la lista de productos afectados abarca desde rollos de papel aluminio de uso doméstico hasta locomotoras de ferrocarril y puentes de acero.

Muchos de los productos estadounidenses que Canadá gravará ahora corresponden a las exportaciones canadienses que resultan afectadas por los nuevos aranceles de Estados Unidos, particularmente en ropa, productos forestales, herramientas y aparatos electrónicos, incluidos los teléfonos inteligentes. Pero Canadá también apunta a costosos productos de consumo como lavavajillas, lavadoras y estufas importados de Estados Unidos.

Una amplia variedad de pescado, congelado y fresco, también aparece en la lista.

Los nuevos impuestos canadienses cubren alrededor de 20.000 millones de dólares al año en importaciones procedentes de Estados Unidos, el mismo valor que las exportaciones canadienses afectadas por los aranceles.

Fuente: The New York Times en Español