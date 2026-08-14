Argentina y Chile investigan plásticos en la alta montaña

Desde 2025, especialistas de Argentina y Chile trabajan en el proyecto internacional “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, financiado por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). En Argentina, la coordinación está a cargo del INTI y del Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS).

El objetivo es ampliar el conocimiento sobre la contaminación plástica en ambientes alejados de grandes centros urbanos, donde los impactos suelen pasar desapercibidos.

Tipos de contaminación plástica

La investigación diferencia los desechos en macroplásticos, que son fragmentos mayores a 5 mm, visibles en el paisaje y dañinos para la fauna y los microplásticos y nanoplásticos, que son partículas menores a 5 mm que se dispersan fácilmente en aire, agua y suelo, con efectos menos evidentes pero más persistentes.

El proyecto incluyó muestreos de agua y transectos terrestres en cuatro áreas estratégicas; el Cerro Catedral en Río Negro, el Parque Provincial Aconcagua en Mendoza, el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz y los Susques y Paso de Jama en Jujuy.

En cada localidad se realizaron además jornadas de capacitación y sensibilización con instituciones, investigadores y comunidades locales.

La última experiencia: Puna jujeña

El cierre de la investigación se llevó a cabo en Susques y Jama, localidades clave para el cruce fronterizo hacia San Pedro de Atacama.

Se recolectaron 30 kilos de residuos en la Ruta 52, la mitad plásticos y se realizaron muestreos de agua superficial en el Río Pastos Chicos, filtrando 200 litros por muestra con redes de fitoplancton de malla inferior a 50 µm.

El material fue enviado a Buenos Aires para analizar la composición de macroplásticos y la presencia de microplásticos.

Participación institucional

El proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos y logística. Sustentabilidad

También participaron la iniciativa provincial GIRSU y la Universidad Nacional de Jujuy, con investigadoras que colaboraron en el análisis y capacitación.

Importancia del estudio

La investigación permitirá realizar intercomparaciones con Chile para entender la magnitud regional del problema. Identificar áreas prioritarias de conservación en ecosistemas de alta montaña.

Fortalecer estrategias de cuidado ambiental en territorios remotos.

El proyecto binacional sobre plásticos en alta montaña marca un hito en la cooperación científica regional. Al estudiar sitios emblemáticos de la cordillera y la puna, Argentina y Chile buscan comprender cómo los residuos plásticos llegan incluso a los ambientes más aislados, y generar políticas de conservación que protejan la biodiversidad y los recursos hídricos de la región.