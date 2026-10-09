Invertirán 6,5 millones de dólares para ampliar una planta pesquera de Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, completó este jueves su participación en la feria Conxemar 2026, en la ciudad española de Vigo, tras tres jornadas en las que la delegación provincial presentó el potencial de su producción pesquera, confirmó inversiones y mantuvo encuentros vinculados con distintos eslabones de la cadena.

En el marco del evento, la empresa Achernar, perteneciente al grupo Iceland Seafood, confirmó un proyecto de inversión de 6,5 millones de dólares para incorporar en Puerto Madryn una línea de elaboración de productos de valor agregado que actualmente funciona en Perú.

Todo el trabajo detrás de un producto pesquero

La participación provincial también puso el foco en todo el proceso detrás de los recursos como el langostino, la merluza, el calamar o la anchoa, dando a conocer el sector en su conjunto y las dinámicas que caracterizan a la pesca local: tripulaciones, trabajadores de plantas de procesamiento, profesionales, técnicos, empresas, puertos y una extensa cadena productiva que interviene desde la captura hasta la elaboración y comercialización.

La pesca es una de las principales actividades productivas de Chubut y la que mayor cantidad de fuentes de trabajo genera en la provincia, con impacto en distintas localidades y en numerosos sectores vinculados directa e indirectamente con la actividad.

En este marco, durante Conxemar además se comprometieron nuevas inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva local y generar nuevos puestos laborales, en tanto resultados concretos registrados durante las jornadas.

El secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán, realizó un balance de la participación provincial y señaló: “Es un termómetro importante para tener en cuenta y, más allá de todo lo nuevo que se viene en la pesca a nivel mundial —del consumo y de los nuevos métodos de valor agregado que se le están dando a diferentes tipos de especies—, es un ejemplo que tenemos que tomar en nuestro país y en la provincia”.

Del mar a la industria naval

Como parte de las actividades de la última jornada, la delegación de Chubut realizó un recorrido por astilleros de la zona de Vigo para conocer instalaciones y procesos vinculados con la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones.

El recorrido incorporó una mirada sobre otro sector estrechamente relacionado con la actividad pesquera y permitió conocer capacidades de la industria naval de la región.

La provincia también estuvo representada en la feria por Martín Liendo, director operativo de la Administración Portuaria de Puerto Madryn; y Agustín Pereyra, director general de Puertos de Explotación Directa.