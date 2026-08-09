A 300 días del alto el fuego, ya suman 300 niños muertos en Gaza por acciones de Israel

Al menos 300 niños han muerto en Gaza durante los 300 días transcurridos desde que se anunció un alto el fuego en octubre de 2025, lo que equivale a un promedio de un niño muerto cada día, advirtió UNICEF. Las muertes se han producido pese al acuerdo para suspender las operaciones militares y permitir la entrada plena de ayuda humanitaria y asistencia, anunciado hace casi diez meses. Cientos de niños más han resultado heridos, muchos de ellos de gravedad.

“Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día les está fallando a los niños”, afirmó Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y Norte de África. Y añadió: “Con cientos de niños más heridos, muchos de ellos gravemente, los niños de Gaza siguen esperando el fin de la violencia que se les prometió”.

Familias concentradas en un tercio de Gaza

Las familias se encuentran ahora concentradas en aproximadamente un tercio de la Franja de Gaza, donde muchas se refugian en condiciones inseguras entre edificios destruidos, escombros y residuos sólidos acumulados.

A la persistencia de la violencia se suman otras amenazas para la infancia. Los niños continúan enfrentándose a desnutrición aguda, enfermedades, agua no segura y sistemas de saneamiento dañados, en un territorio donde el acceso a servicios esenciales sigue gravemente afectado.

Las condiciones hacen especialmente importante que la asistencia humanitaria pueda llegar de manera segura, rápida y sin obstáculos a quienes la necesitan.

“¿Dejarán de morir los niños?”

Los anuncios realizados en los últimos días plantean una hoja de ruta para la siguiente fase del alto el fuego, que contempla medidas encaminadas a poner fin a las hostilidades y ampliar la asistencia humanitaria.

Para UNICEF, estos avances representan una nueva oportunidad para detener finalmente las muertes de niños, pero su verdadero impacto deberá medirse por los cambios que produzcan sobre el terreno.

“Para los niños de Gaza, la prueba es sencilla. ¿Dejan de morir? ¿Les llega la ayuda a gran escala? ¿Reabren los hospitales y vuelve a correr el agua? ¿Podrán los niños regresar de forma segura a la escuela en septiembre?”, planteó Beigbeder.

“Los niños ya han escuchado promesas antes. Esta vez, los acuerdos deben traducirse en acciones”, agregó.

Proteger a los niños y garantizar la ayuda

UNICEF pidió a todas las partes que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos.

La agencia recordó que las partes deben proteger a los niños y garantizar su acceso a bienes y servicios esenciales, entre ellos atención médica, educación, agua segura y alimentos.

También reclamó que se permita y facilite un acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos para llegar a los niños que necesitan asistencia.