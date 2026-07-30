Ya se puede postular para los premios Sciencie to Innovation

Investigadores, científicos, grupos de investigación y equipos de desarrollo ya pueden postularse para el «Science to Innovation Award 2026», la convocatoria que busca identificar y acompañar proyectos científicos con alto potencial para convertirse en productos o servicios innovadores, promoviendo su vinculación con el ecosistema de innovación, la transferencia tecnológica y la industria.

El premio tiene como objetivo impulsar el desarrollo de iniciativas científico-tecnológicas de base biotecnológica que puedan generar impacto en el sector productivo, además de fomentar que investigadores y equipos científicos den el paso hacia la innovación y la creación de soluciones con aplicación concreta. Asimismo, busca conformar una cartera regional de proyectos con potencial de transferencia tecnológica.

Podrán postularse proyectos de base científica y/o tecnológica orientados al desarrollo de bienes, servicios o soluciones innovadoras que cuenten con un alto potencial de transferencia.

Las propuestas deberán disponer de una tecnología validada a nivel de prueba de concepto o encontrarse en un nivel de madurez tecnológica (TRL) igual o superior a 5 e igual o inferior a 8.

Tres áreas estratégicas

En esta edición se recibirán exclusivamente proyectos vinculados con tres áreas estratégicas: salud humana y animal, incluyendo desarrollos en diagnóstico, terapéutica y tecnologías habilitantes; agroalimentos, con iniciativas relacionadas con producción sostenible, bioinsumos y bioprocesos; y ambiente, energía y nuevos materiales, contemplando propuestas vinculadas con bioeconomía circular, biomateriales, energía, remediación ambiental y desarrollos aplicados a nuevos materiales.

El proceso de selección contempla distintas etapas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026. Durante septiembre se realizará la evaluación y preselección de proyectos, mientras que el 1 de octubre se anunciarán las iniciativas seleccionadas. Posteriormente, los equipos participarán de un programa de capacitación entre el 5 y el 16 de octubre, seguido por las instancias de presentación de proyectos (pitch), mientras que la selección de finalistas y la ceremonia de premiación está prevista para el 23 de octubre de 2026.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y condiciones, completar el formulario de inscripción y obtener más información sobre la convocatoria, además y por consultas se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]