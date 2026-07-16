Villarruel cruzó a Bullrich



La vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, de impulsar una sesión para “vender el país” mediante la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El enfrentamiento ocurrió a través de mensajes de WhatsApp, luego del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión prevista para este jueves.

“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, preguntó la titular del Senado, según publicó el diario La Nación, un artículo escrito por la periodista Cecilia Devanna a lo que Bullrich respondió: “Para festejarlo”.

Villarruel respondió entonces que pretendían reunirse “para vender el país” y afirmó que ningún legislador quería permanecer en el Senado para votar “una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

“Para vos. Para nosotros, cambiar el país es el desafío”, replicó la senadora libertaria.

La vicepresidenta redobló sus cuestionamientos al señalar: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

Bullrich negó que la iniciativa implique la venta indiscriminada del territorio nacional y aseguró: “No se venden tierras. Se desarrolla el país”.