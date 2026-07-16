Oficializaron a Pirámides como candidato a los mejores pueblos turísticos del mundo

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación otorgó a Puerto Pirámides la acreditación oficial de su candidatura para representar a la Argentina en la edición 2026 de Best Tourism Villages. El programa que promueve ONU Turismo reconoce a localidades rurales que se destacan por su patrimonio cultural y natural, su identidad y compromiso con el desarrollo turístico sostenible.

El certificado fue recibido por el gobernador Ignacio Torres y el intendente de la localidad, Jorge Luis Perverci; de manos del director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo nacional, Pablo Cagnoni. La entrega se hizo en el acto central por los festejos del 126° aniversario de la fundación de Puerto Pirámides, en el que se desarrollaron desfiles cívicos junto a instituciones locales y provinciales.

Durante la jornada, también se llevaron adelante actividades con prestadores turísticos.

El premio

Puerto Pirámides es uno de los sitios emblemáticos para el avistaje de la ballena franca austral, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, la región se destaca por la presencia de otras especies como orcas, lobos y elefantes marinos, otras ballenas y una rica avifauna, resguardadas por las distintas políticas de conservación del patrimonio natural que caracterizan a la provincia.

El destino integra la nómina de las ocho postulaciones argentinas al certamen internacional de ONU Turismo, junto a Cachi (Salta), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Villa Sanagasta (La Rioja), Villa General Belgrano (Córdoba), El Trapiche (San Luis), Zenón Pereyra (Santa Fe) y Tafí del Valle (Tucumán). Se espera la elección final en una gala a realizarse en Argentina hacia fines de año.

Los Best Tourism Villages distinguen pueblos rurales que conservan y promueven su patrimonio y tradiciones, impulsan un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y utilizan el turismo como herramienta para generar oportunidades, preservar su identidad y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Cabe recordar que, en la provincia del Chubut, las localidades de Gaiman y Trevelin ya fueron distinguidas por este programa en el año 2024.