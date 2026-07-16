Hay quórum y el Senado debate hoy la «Ley de Tierras»

El oficialismo consiguió a las 12.25 su primer -y clave- objetivo: obtener el quórum para dar inicio a una sesión que tiene como eje el proyecto de Federico Sturzenegger de inviolabilidad de la propiedad privada.

Un proyecto para el cual “la tercera fue la vencida”, ya que había sido postergado en la sesión del 4 de junio pasado, aunque estaba en el temario, y no pudo tratarse tampoco el 25 de junio, cuando la sesión no consiguió quórum. Esta vez, al menos ese objetivo se consiguió, y sin mayor esfuerzo: con la presencia de La Libertad Avanza, el Pro, los radicales, los misioneros, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón. Cuando el quórum ya estaba reunido, la titular del cuerpo se sentó en su sitial.

La prioridad ahora será aprobar un proyecto que terminó siendo tan controvertido, que desnudó públicamente por ejemplo las diferencias esbozadas por Victoria Villarruel. Porque aunque la titular del Senado no tiene voz ni voto en el recinto a la hora de los debates, expresiones críticas hacia el proyecto del Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada como las que trascendieron en las últimas horas, le agregan un ruido que complica cualquier debate.

El inicio de la sesión le permite al oficialismo, a priori, dar ingreso a una serie de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en el último mes, para posteriormente poner a consideración 26 pliegos diplomáticos; y también 29 pliegos judiciales.

Se destaca entre los casi 30 dictámenes judiciales la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, juez federal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral. El magistrado cumple los 75 años el próximo 27 de julio, fecha límite para aprobar su pliego. Esa era realmente la razón por la que necesita ser votado antes de esa fecha. Por si acaso, Pesino igual presentó una apelación para mantenerse en el cargo si eso no sucede antes de esa fecha.

El último proyecto del temario es la declaración como capital simbólica de la República Argentina a la ciudad de San Miguel de Tucumán cada 9 de Julio en conmemoración al aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El texto fue impulsado por las senadoras tucumanas Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

El proyecto central

De los cuatro temas que se tratarán en el recinto de la Cámara de Senadores, el tercero en orden cronológico será la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos. El dictamen fue firmado el pasado 20 de mayo, pero el despacho sufrió 13 modificaciones de redacción.

Aunque el título remite a una protección reforzada de la propiedad privada, el texto avanza sobre una variedad de normas y alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.

Uno de los núcleos centrales de la propuesta es la modificación de la Ley de Expropiaciones. El proyecto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma específica el fin perseguido, al tiempo que exige que toda expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

La iniciativa también mejora las condiciones de indemnización para los propietarios afectados. Entre otros cambios, incorpora expresamente la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera objetiva, fija que la valuación del bien debe realizarse antes de cualquier anuncio oficial vinculado a la expropiación y dispone mecanismos de actualización monetaria hasta el momento del pago efectivo. Además, ratifica que no podrá producirse la transferencia del dominio sin que previamente se haya abonado la indemnización correspondiente.

Otro de los capítulos con mayor impacto político es el referido a los desalojos. El proyecto convierte estos procesos en trámites sumarísimos y habilita mecanismos que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados casos, especialmente cuando se trate de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario presente suficiente verosimilitud.

Fuente: Parlamentario