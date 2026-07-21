Un marinero de 36 años falleció a bordo de un pesquero

La embarcación pesquera “Mar Esmeralda”ingresó de manera imprevista y de urgencia al muelle Almirante Storni, dePuerto Madrynpor la muerte de unjoven marinero correntino.Según la autopsia, el joven de 36 años murió por causas naturales y se aguarda la autorización del juez para hacer el traslado del cuerpo de manera terrestre.

El sindicato que representa a los trabajadores marítimos (SOMU) informó que continúan los trámites administrativos para concretar el traslado del cuerpo del marinero de 36 años que falleció mientras se encontraba a bordo de un buque pesquero.

Según explicó un referente gremial, César Zapata el trabajador era oriundo de San Lorenzo, una localidad de Corrientes cercana a la capital provincial. Su hermano también integraba la tripulación y ya emprendió el regreso hacia su provincia.

Actualmente, personal de Prefectura Naval toma declaración a todos los integrantes del barco por disposición judicial, un procedimiento habitual en este tipo de casos. Una vez finalizadas las actuaciones, el juez ordenará la liberación del cuerpo para que pueda ser retirado de la morgue y trasladado a su lugar de origen.

De manera preliminar, las versiones recabadas entre los tripulantes indican que se trató de una muerte por causas naturales. El marinero se habría descompensado mientras trabajaba en la planta del buque y recibió asistencia inmediata del enfermero que viajaba a bordo. Tras una radio consulta médica, se constató el fallecimiento, por lo que no fue posible activar un operativo de evacuación aérea.

La autopsia fue practicada durante la noche y las autoridades aguardan el informe oficial que determinará la causa del fallecimiento. Esa información también será comunicada a la familia, que mantiene contacto permanente con el sindicato.

Desde la organización gremial señalaron que el traslado del cuerpo se realiza en conjunto con la empresa SEMAC y que ya está todo coordinado. Solo resta la autorización judicial y la emisión del acta de defunción para iniciar el viaje hacia Corrientes.