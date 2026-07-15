Uber colaborará con Seguridad Nacional en la búsqueda de adolescentes desaparecidos

Mientras en Puerto Madryn sigue prohibida por ordenanza municipal, la aplicación Uber colaborará en la difusión de Alerta Sofía en Argentina. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director Global del Equipo de Seguridad Pública de Uber, Michael Sullivan, firmaron un acuerdo para incorporar Alerta Sofía a dicha aplicación en Argentina, una iniciativa que permitirá ampliar el alcance de las alertas por niños y adolescentes desaparecidos cuando sus vidas se encuentren en riesgo inminente.

Gracias a esta integración, cuando las autoridades activen una Alerta Sofía, socios conductores y usuarios registrados en la app de Uber ubicados dentro del área de búsqueda recibirán una notificación en la aplicación con la información oficial del caso.

Al respecto, Monteoliva expresó: “Desde el Ministerio de Seguridad siempre hemos afirmado que la cooperación internacional es fundamental, tanto en la lucha contra los delitos como en este tipo de iniciativas. En este caso, la articulación estatal con esta plataforma permitirá agilizar la difusión de información, cuestión que resulta crítica en el caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes”.

Geolocalización

Alerta Sofía es el sistema de emergencia del Ministerio de Seguridad de la Nación para la búsqueda y localización inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se encuentran en riesgo inminente. Su activación es solicitada exclusivamente por la autoridad judicial cuando se cumplen los requisitos establecidos por el programa y contempla la difusión masiva y geolocalizada del caso para facilitar la colaboración de la ciudadanía.

«La seguridad pública es más efectiva cuando el sector público y privado trabajan juntos. Nos enorgullece apoyar el programa Alerta Sofía en Argentina y colaborar con el Ministerio de Seguridad de la Nación para ayudar a las autoridades a llegar a más personas, más rápido, cuando cada minuto cuenta. Esto es parte del compromiso permanente de Uber de poner la tecnología al servicio de comunidades más seguras”, sostuvo por su parte el director Michael Sullivan.