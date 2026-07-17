Trelew: Prisión preventiva por intento de robo a un camión

En una audiencia de control de detención llevada adelante en sala de oficina judicial de los tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal a través de la procuradora de fiscalía Verónica Van Vliet solicitó la apertura de investigación y diversas medidas en relación a tres personas detenidas y que habrían estado involucradas en el intento de robo a un camión, en un hecho ocurrido el 14 de julio pasado.

Ese día cerca de las 11,50, de acuerdo a los hechos relatados, un chofer de una empresa de transportes situada en las inmediaciones de la avenida Eva Perón de esta ciudad, salió con el vehículo de grandes dimensiones con acoplado aprestándose a iniciar viaje hacia la provincia de Mendoza para la compra de mercaderías. El camionero lo hacía junto a su hija de 11 años, pero al salir por una calle paralela a la avenida mencionada y cuando realizaba una maniobra desde una calle lateral aparecen dos motocicletas con dos personas en cada una de ellas, encapuchadas y con cascos, y a la vez se acercaba un auto Renault megane color azul oscuro polarizado. Es así que las motocicletas se ubican a un costado del camión, en tanto uno se baja y comienza a tirar piedras hacia el vidrio de la puerta del acompañante sin poder romperlo, para luego treparse al camión y lograr abrir la puerta diciéndole al chofer: “pásame la mochila…”, pero el conductor decide acelerar y tirar el camión hacia el cordón haciendo que el intruso se desestabilice y caiga al suelo junto al desprendimiento del espejo lateral. Al avanzar se encuentra con el vehículo megane por delante haciendo maniobras de zigzagueo con evidente interés que se detenga, ante lo que resuelve acelerar para dejar atrás el auto y las motos, se sube a la avenida Eva Perón y luego de transcurrido un largo tramo sobre la arteria con mucha circulación se detiene y llama a su jefe, a quien le comenta lo sucedido brindando datos precisos para la identificación de vehículos y personas. El auto y las motos habían seguido por la calle lateral y se dirigieron hacia la avenida Colón, donde doblan al barrio Planta de Gas, mientras la policía ya se encontraba alertada y realizaba un rastrillaje en su búsqueda. En esa tarea advierten la presencia del automóvil con las características señaladas y al solicitar mediante sirena que pare, intentan acelerar pero finalmente detiene la marcha, tras lo que las tres personas son identificadas y detenidas.

La fiscalía solicitó la apertura de investigación con la calificación de robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa y en calidad de coautores. Al frente de la investigación estará la fiscal general Griselda Encina y se pidió la imposición de distintas medidas para los tres imputados.

Detalló que a L.A.B. se le registran condenas que datan de abril de 2015 con 18 meses de prisión y reincidencia, diciembre de 2015 18 meses de efectivo cumplimiento, noviembre de 2016 en Puerto Madryn 15 días de prisión, noviembre de 2022 con 7 meses de efectivo cumplimiento mas reincidencia, agosto de 2022 un mes de prisión más reincidencia y junio de 2025 condena de 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento. Se evaluó el serio riesgo de fuga que no puede ser neutralizado con medida menos eficaz que la prisión preventiva, con una expectativa de pena cuyo mínimo es de un año y seis meses lo que sería de efectivo cumplimiento, por lo que pidió la medida de coerción por el término de tres meses.

Señaló la fiscalía que distinta es la situación de los otros dos imputados ya que no tienen antecedentes condenatorios, más allá del cumplimiento de alguna salida alternativa, pidiendo en tal sentido una medida menos gravosa con la firma del libro en oficina de supervisión cada quince días mientras dure la investigación.

Si bien la defensa se opuso a la calificación fiscal e inclusive los involucrados se expresaron en cuanto a su versión de los hechos, la Jueza Carolina Marín entendió que se dan los elementos para resolver la apertura de investigación por el plazo legal y de acuerdo a la calificación fiscal, y afirmó que en lo previo se da una coautoría funcional con distintos roles planificados para intentar consumar un atraco y dispuso la prisión preventiva para L.A.B. por tres meses, en tanto los restantes quedaron en libertad procesados y sin otras medidas por el momento.