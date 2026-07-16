Le preguntaron a Milei si iba a decretar duelo por la derrota de Inglaterra



El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cruzó duramente al gobierno de Javier Milei por no brindar asueto administrativo a los trabajadores en el marco del partido de la semifinal de la Copa del Mundo entre la Argentina e Inglaterra. “Y Presidente Milei?? Hay asueto Mañana o no?? Me parece que usted está más cerca de decretar duelo por su Nación, no?”, posteó Aguiar en su cuenta de X y acompañó el texto con una bandera de Inglaterra y una bandera pirata.

“Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ¡ni el loro!”, comenzó escribiendo Aguiar en un posteo donde mostró que uno de los pasillos de la Casa Rosada estaba vacío. El representante de los trabajadores argumentó que la gestión del presidente Javier Milei “se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores, pero todos los funcionarios se autolicenciaron”. En este sentido, el jefe de Estado mirará el partido junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la quinta de Olivos.

A esto, Rodolfo Aguiar sumó: “Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso”.

Tras la publicación de Aguiar, quien le contestó fue el asesor presidencial Santiago Caputo con una frase corta: “Qué decís, loko”, en referencia a que él se encontraba en su puesto de trabajo en su despacho de la Casa Rosada. Caputo acompañó su mensaje con una selfie que lo mostraba con la camiseta azul de la Selección correspondiente a la del Mundial ’86.

De inmediato, Aguiar le respondió: “Tardaste dos horas en ponerte la camiseta e ir a sacarte la foto. Claramente como carrilero no servirías. Igual tranqui, yo hablaba de funcionarios. ¿A vos ya te dieron un cargo?”, en alusión a que Caputo no ostenta un cargo formal en la estructura de gobierno.

Este martes, ATE había enviado una carta con el pedido de asueto administrativo al Gobierno Nacional por el partido de hoy. La misma llevaba la firma de Rodolfo Aguiar y estaba dirigida al presidente Javier Milei, con copia al secretario de Trabajo Julio Cordero, con el propósito de que “el cese de tareas” de los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional y de los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado empezara al mediodía de este miércoles.

“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, argumentó Aguiar en el escrito.