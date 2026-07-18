Colapinto terminó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1, y volvió a quedar por encima de su compañero Pierre Gasly.

En tanto, el líder fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con un tiempo de 1:45, mientras que en el segundo lugar terminó el británico Lando Norris, y tercero el belga Max Verstappen.

La actividad se reanudará a las 11 de este sábado con la clasificación.