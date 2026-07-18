Alerta amarilla por bajas temperaturas en Chubut

Se emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas que regirá durante este sábado 18 de julio para las localidades y zonas comprendidas en Sarmiento, el sudoeste del departamento Florentino Ameghino y Escalante, en Chubut.

De acuerdo con el informe oficial, el nivel amarillo indica la presencia de un fenómeno meteorológico con capacidad de provocar daños y generar riesgos para la población, especialmente en los grupos más vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Ante el pronóstico de frío intenso, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas. Entre ellas, mantenerse adecuadamente abrigado, evitar la exposición prolongada al aire libre, calefaccionar los ambientes de manera segura y prestar especial atención a quienes puedan requerir asistencia.

Desde Protección Ciudadana recordaron además que, ante cualquier emergencia o situación que requiera intervención, la población puede comunicarse con la línea gratuita 0800-666-2447.

El organismo continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para minimizar los efectos del fenómeno climático.