Trelew:: Dos menores lesionados tras los festejos por el triunfo de Argentina

Dos adolescentes de 14 años fueron atendidos en el Hospital María Humphreys de Trelew tras resultar lesionados en distintos episodios ocurridos durante los festejos por el triunfo de la Selección, este martes.

Tras una pelea, una joven recibió un botellazo en la cabeza en la intersección de San Martín y Mitre. La menor perdió el conocimiento y fue asistida por personal médico, en el hospital manifestaron que estaba fuera de peligro tras unas horas de internación. Por disposición de la Asesoría de Familia intervino el Servicio de Protección de Derechos, cuyos profesionales se entrevistaron con los familiares.

El segundo hecho, involucró a un adolescente de 14 años que recibió una puñalada en uno de sus brazos. También fue asistido, pero personal médico. Este caso sucedió en 25 de Mayo y Mitre. Tras recibir curaciones y realizarse los estudios correspondientes, fue dado de alta y se retiró junto a su madre del Hospital.