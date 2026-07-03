Se vacunaron 70.000 personas contra la gripe en Chubut



Chubut alcanzó las 70.000 dosis de vacunas antigripales aplicadas a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia. El dato refleja el avance de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, que se puso en marcha el pasado mes de marzo, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

Vacaciones de invierno

La referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Sandra Villarroel, recordó que “Chubut cuenta con vacunas antigripales disponibles” e invitó a las personas que forman parte de los grupos priorizados y todavía no se vacunaron, en especial a las embarazadas y los niños de 6 a 24 meses, a que concurran a los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades del territorio provincial “para inmunizarse contra la gripe antes del comienzo de las vacaciones de invierno”, previsto para el próximo lunes 13 de julio.

Acto solidario

Asimismo, Villarroel explicó que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, y añadió que “por eso insistimos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse (inmunocomprometidos) o no tienen aún la edad para hacerlo”.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.