Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus dichos contra Milei



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus declaraciones sobre el presidente Javier Milei.

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli en declaraciones radiales.

Ayer, Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente «genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior«.

«Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», disparó en un mensaje en su cuenta de X.

Al respecto, agregó: «El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez«.

«Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo», en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.