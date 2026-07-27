Santilli confirmó que Kristalina Georgieva visitará Vaca Muerta

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, viajará a Vaca Muerta, en su gira por la Argentina que comienza este lunes.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, Santilli realizó la confirmación durante una entrevista con LN+, donde destacó que la visita de la directora gerente del organismo marcará un cambio en la relación entre la Argentina y el FMI.

«Viene Kristalina Georgieva. ¿Qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, cómo está el plan económico, ahora va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va? A Vaca Muerta», sostuvo el funcionario. Ante la consulta del conductor sobre si la titular del FMI efectivamente recorrerá el yacimiento, respondió: «Va a Vaca Muerta».

En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó que la visita refleja «el cambio que está habiendo en la República Argentina» y sostuvo que el país «está discutiendo desarrollo futuro». Además, resaltó el potencial del sector energético al señalar que la Argentina ya registra una balanza energética positiva y que existen proyectos de exportación de gas encabezados tanto por YPF como por empresas privadas.

Durante la entrevista, Santilli también cuestionó las críticas de la oposición sobre la relación con el FMI y recordó que el gobierno de Alberto Fernández renegoció el acuerdo con el organismo. «No se olviden de las cosas, porque la memoria no puede ser selectiva», afirmó, al tiempo que pidió dejar de lado las discusiones sobre personas y concentrarse en «qué Argentina queremos» y en un modelo basado en el desarrollo y el progreso.

Santilli destacó el acuerdo con Estados Unidos y el potencial exportador argentino

En otro tramo de la entrevista, Santilli afirmó que la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento económico y puso como ejemplo el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.

«Hay un país, hay un gigante dormido que se está despertando, ¿sabés quién es? Argentina. Que hoy entra a un acuerdo con Estados Unidos, 1.675 productos, cero arancel. Además de 1.675 productos, el resto de los productos tienen un 25% más que los otros competidores cercanos, si vos querés, en Latinoamérica», sostuvo.

El jefe de Gabinete también destacó el impacto que, según su visión, tendrá el incremento de las exportaciones de carne al mercado estadounidense. «Eso es trabajo, crecimiento, desarrollo», remarcó.

Por último, consideró que el rumbo económico del Gobierno genera resistencia en algunos sectores y países. «Hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida, que le da bronca», concluyó.