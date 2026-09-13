Chubut apuesta a la temporada de pingüinos 2026



Con la llegada de los primeros ejemplares, Chubut se prepara para una nueva temporada de Pingüinos de Magallanes, uno de los grandes espectáculos de la fauna patagónica que cada año atrae a visitantes de todo el país y del mundo. En este marco, durante septiembre y octubre se concretarán las aperturas de los principales sitios habilitados para disfrutar de la presencia de esta especie en distintos puntos de la costa chubutense; el 8 de septiembre, abrirá la Estancia San Lorenzo, en el Área Natural Protegida Península Valdés; el 14 de septiembre, hará lo propio el Área Natural Protegida Punta Tombo; y el 2 de octubre, será la apertura del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

La temporada se extenderá hasta los primeros meses de 2027, acompañando el ciclo natural de los pingüinos de Magallanes y permitiendo a los visitantes observar de cerca su llegada, nidificación y reproducción en ambientes naturales protegidos.

Preparativos

De cara al inicio de la temporada, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, lleva adelante distintos trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y fortalecimiento de la infraestructura turística y de conservación en las Áreas Naturales Protegidas que reciben a los pingüinos.

Las tareas comprenden la puesta a punto de espacios de uso público, senderos, centros de interpretación e infraestructura, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para recibir a los visitantes y continuar fortaleciendo las acciones de conservación y educación ambiental.

En este sentido, Punta Tombo atraviesa un proceso integral de renovación y puesta en valor, desarrollado a través del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, la Coadministración del Área Natural Protegida Punta Tombo junto al Ente Trelew Turístico (EnTreTur), instituciones y empresas privadas.

Punta Tombo renueva su Centro de Interpretación

Entre las principales acciones se encuentra la renovación en el acceso a la Ruta Provincial N° 42, camino de ingreso al Área Natural Protegida Punta Tombo, a través de la Administración de Vialidad Provincial.

La intervención contempla el cambio de traza del camino, con trabajos de movimiento de suelo, nivelación, compactación y posterior enripiado. Paralelamente, se avanza en la construcción de una nueva alcantarilla y en el hormigonado de sus cabeceras, con el objetivo de optimizar el drenaje y fortalecer la infraestructura vial del sector.

Además, se está llevando adelante una reforma integral de la Sala Marina y del diorama del Centro de Interpretación, a partir del aporte económico de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

El proyecto contempla la readecuación del espacio, mejoras escenográficas, iluminación y puesta en valor de las piezas que integran la exhibición de fauna marina, entre ellas pingüinos, orcas, lobos marinos, delfines y distintas especies de peces. El aporte destinado a estas tareas asciende a 13,6 millones de pesos.

Asimismo, se avanza en la creación de un nuevo espacio audiovisual inmersivo, a partir de un acuerdo de colaboración entre el Área Natural Protegida Punta Tombo y la empresa Torca. La nueva sala permitirá incorporar contenidos vinculados con la biodiversidad patagónica, la conservación, la divulgación científica y la promoción turística, mediante la instalación de cinco proyectores destinados exclusivamente al funcionamiento del espacio.

A estas acciones se suman trabajos de mantenimiento y puesta en valor de senderos e infraestructura, mediante el aporte de pinturas, barnices y materiales realizado por Pinturerías Croma. Los insumos serán utilizados en tareas de preservación y acondicionamiento de los espacios públicos y turísticos, especialmente en los senderos y sectores de circulación de visitantes.

Estas intervenciones son impulsadas en el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Coadministración del Área Natural Protegida Punta Tombo junto al EnTreTur, fortaleciendo la articulación entre el sector público, instituciones y empresas privadas.