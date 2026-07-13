Robaron en una vivienda de Trelew y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este lunes en Trelew, luego de ser sorprendidos tras un robo en una vivienda.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 4:40, cuando el Centro de Monitoreo alertó que tres hombres intentaban abrir una camioneta Ford Ecosport estacionada en la intersección de Ecuador y Corrientes.

Poco después, desde las cámaras de seguridad se observó que los sospechosos ingresaron a una vivienda y sustrajeron diversos elementos, para luego escapar por calle Ecuador en dirección este.

Personal policial acudió al lugar y logró detener a dos de los involucrados, mientras que un tercer sospechoso escapó por calle Santa Fe en dirección sur.

Durante la huida, el prófugo abandonó una bicicleta playera gris sin marca visible, una bicicleta naranja rodado 24 marca Unibike, dos termos, una crema corporal, un auricular inalámbrico y un arrancador con compresor de aire, elementos que quedaron secuestrados en el procedimiento.

Los dos detenidos, de 33 y 32 años, fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.