Reclamo en 28 de Julio por una mejor gestión provincial en Seguridad

El intendente Luka Jones encabezó una reunión con vecinos para abordar la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la zona. El Municipio ratificó que continuará gestionando ante la Provincia mayores recursos y una mayor presencia preventiva.

Del encuentro también participaron concejales de la localidad, quienes acompañaron el planteo de los vecinos y coincidieron en la necesidad de fortalecer las gestiones ante el Gobierno Provincial.

Durante la reunión, los vecinos manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la zona y coincidieron en la necesidad de reforzar la presencia preventiva. En ese marco, Jones fue claro al señalar que la seguridad pública es una responsabilidad del Gobierno de la Provincia del Chubut, por lo que el Municipio continuará realizando todas las gestiones, reclamos y pedidos formales necesarios para que la situación reciba la atención que demanda la comunidad.

El jefe comunal explicó que mantiene contacto permanente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y que, tras este nuevo encuentro con los vecinos, volverán a elevarse las inquietudes y solicitudes correspondientes para insistir en un mayor acompañamiento por parte de las autoridades provinciales.

«Nuestro deber es escuchar a los vecinos y gestionar cada reclamo donde corresponde. Lo vamos a seguir haciendo las veces que sea necesario porque entendemos la preocupación de la comunidad y creemos que merece respuestas concretas», sostuvo Jones.

Desde el Municipio remarcaron que, más allá de que la seguridad es competencia provincial, la actual gestión decidió no quedarse de brazos cruzados y avanzar con medidas concretas para colaborar en la prevención.

Entre ellas se destacó la inauguración del Centro de Monitoreo durante la gestión de Luka Jones para fortalecer las herramientas de prevención en la localidad. A ello se suma el aporte permanente del Municipio con equipamiento telefónico y una antena de conectividad Starlink, recursos propios que permiten optimizar el funcionamiento del sistema de monitoreo y mejorar las comunicaciones.

Asimismo, durante la reunión se analizó la posibilidad de incorporar un esquema preventivo de guardia rural mediante la utilización de un vehículo municipal para realizar recorridas de apoyo y mantener un contacto permanente con productores y vecinos de la zona rural.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que todas estas acciones representan un importante esfuerzo del Municipio para colaborar con la prevención, pero remarcaron que es indispensable una mayor presencia operativa del Gobierno Provincial, ya que la respuesta ante los hechos de inseguridad, la disponibilidad de efectivos y el despliegue de recursos policiales dependen exclusivamente de la Provincia.

Finalmente, se acordó mantener reuniones periódicas con los vecinos para realizar un seguimiento de la situación y continuar elevando cada reclamo ante las autoridades provinciales.

«El Municipio va a seguir invirtiendo, gestionando y acompañando a los vecinos con todas las herramientas que tiene a disposición. Pero también vamos a seguir reclamando que la Provincia asuma plenamente su responsabilidad y brinde a 28 de Julio la atención y los recursos que nuestra comunidad necesita para vivir con mayor tranquilidad», concluyó el intendente Luka Jones