Cinco años de prisión para Julio De Vido y José López por corrupción

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por el Caso Skanska.

Se los acusa de cohecho pasivo (cobro de coimas) y administración fraudulenta del Estado en primera causa por corrupción a ser investigada en las gestiones kirchneristas.

En particular, se condenó a ambos exfuncionarios por el cobro de sobornos de parte de la empresa sueca Skanksa en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

Tras la reapertura del caso en 2016, ahora los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María López Iñiguez definieron la nueva condena para De Vido, que ya suma cuatro causas -una sola firme- tras su paso como funcionario kirchnerista, y López.