COMPOSTAJE - ECONOMÍA CIRCULAR - MADRYN

Realizarán en Puerto Madryn un encuentro para fortalecer la economía circular

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental, junto a la empresa Ashira S.A., invita a la comunidad a participar de “Puerto Madryn Composta”, un encuentro destinado a promover el compostaje y la economía circular mediante el intercambio de experiencias y la articulación de acciones entre instituciones, organizaciones y distintos actores de la comunidad.
La jornada se realizará el viernes 31 de julio, de 11 a 13 horas, en la Usina de Desarrollo Productivo – CAMAD (Gobernador Galina y Paulina Escardó) y contará con la participación de Mario Parodi, fundador de La Qompostera, reconocido por impulsar iniciativas vinculadas al compostaje y la economía circular en diversas ciudades de Argentina y Latinoamérica.
La propuesta se enmarca en el trabajo conjunto que vienen desarrollando la Municipalidad de Puerto Madryn y Ashira S.A. para fomentar prácticas de gestión sostenible de los residuos. En este sentido, el encuentro buscará consolidar un espacio de diálogo, intercambio y construcción de alianzas entre representantes de organismos públicos y privados, establecimientos educativos, organizaciones sociales, empresas, comercios y los sectores turístico y gastronómico.
Durante la actividad se presentarán experiencias exitosas implementadas en diferentes localidades del país y se compartirán herramientas para incorporar el compostaje en hogares, instituciones, empresas y emprendimientos. Además, se promoverá una mirada integral sobre la valorización de los residuos orgánicos como parte de un modelo de economía circular y desarrollo sostenible.
La participación es libre y gratuita y está dirigida a todas las personas e instituciones interesadas en sumarse a la construcción de una comunidad más comprometida con el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

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