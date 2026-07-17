Quieren digitalizar el ingreso al ANP de Península Valdés

Tras las intensas demoras registradas en Puerto Pirámides durante el aniversario de la villa balnearia, desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut anunciaron que avanza un plan de modernización de sus sistemas de acceso.

El titular de la cartera, Diego Lapenna, admitió que el actual esquema de control requiere una transformación urgente para estar a la altura de la demanda actual. En declaraciones a LA17, el funcionario aseguró que el mecanismo de recaudación y registro en la reserva natural ha quedado obsoleto: “No es viable sostener un formato de cobro de acceso diseñado hace 22 años. La realidad actual nos exige priorizar la calidad de la experiencia que le ofrecemos a los viajeros desde el primer contacto con nuestro territorio”, puntualizó.

Para solucionar este cuello de botella, el gobierno provincial diseña una plataforma digital que incluirá sistemas de pago electrónico y transferencias web, validación rápida mediante códigos QR en los accesos, y una esperable reducción de los tiempos de espera en las casillas de ingreso.

El turismo como política de Estado

Con respecto a los roces generados por las filas de vehículos en el aniversario de Pirámides, Lapenna enfatizó la necesidad de mantener el desarrollo de la actividad al margen de las disputas partidarias. “La actividad turística debe superar cualquier bandera política. Lo que funciona bien debe sostenerse en el tiempo, sin importar el signo de las administraciones previas, pero adaptándonos firmemente a las demandas tecnológicas de la época”, reflexionó el ministro.

El ministro también hizo autocrítica sobre las dificultades organizativas del último fin de semana, reconociendo que existió un cortocircuito en el flujo de información interna y externa.

Según el funcionario, la optimización de los canales comunicativos es una prioridad de su agenda de gestión, detectando que tanto el Ministerio como la Administradora del área natural arrastraban falencias históricas en esta materia. El objetivo final, concluyó, es blindar la reputación de Chubut como un destino ágil, moderno y hospitalario que entienda al turismo como un motor de empleo genuino.