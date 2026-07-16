Quedó sin tratamiento la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

La sesión ordinaria de este jueves pretendía tratar de una vez por todas la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero otra vez no hubo acuerdos y La Libertad Avanza pidió aplazar el debate para la vuelta del receso invernal. Desde que se aprobó el dictamen, es la cuarta vez que el proyecto queda sin tratarse en el recinto.

El cuarto intermedio fue pedido por la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien se antecedió a Agustín Coto -titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales- y pidió un cuarto intermedio para que esta sesión continúe el jueves 6 de agosto con esta iniciativa en el temario. La moción resultó con 62 afirmativos, 3 negativos y 1 abstención.

Este jueves a primera hora, cuando había dudas sobre el quórum, trascendió que el dictamen había sufrido una quinceava modificación. Según supo parlamentario.com, los aliados se pusieron firmes en incorporar el artículo que habilita a las provincias a crear su propio régimen en rigor de la venta de tierras a extranjeros, pero el oficialismo no dio lugar.

El miércoles a última hora, mientras el país entero celebraba el pase a la final de la Selección Argentina, trascendió un cruce entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le exigía a la exministra suspender esta sesión y dejar sin tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La respuesta de la jefa de bloque libertario fue un no tajante.

Pese a dar quórum, los bloques aliados, la Unión Cívica Radical y el Pro, plantearon dudas -tras bambalinas- con respecto a las últimas modificaciones y dejaron trascender que el proyecto podría quedar sin tratarse. En medio de la sesión, el titular del partido centenario, Leonel Chiarella, comunicó que el radicalismo se oponía a la modificación de la Ley de Tierras.