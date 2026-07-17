Para la Final, Aerolíneas vuelve a volar a Nueva York



Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York para acompañar la alta demanda generada por la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina enfrentará a España el próximo domingo.

La operación marca el regreso de la compañía a esa conexión internacional, dos años después de haber dejado de operar la ruta regular entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto John F. Kennedy por cuestiones de rentabilidad.

Los pasajes para ambos servicios especiales podrán adquirirse a través del sitio oficial de la empresa y de agencias de viajes.

Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A330 y permitirán que los pasajeros lleguen a Nueva York con tiempo suficiente para asistir al partido decisivo del certamen.

Salidas programadas desde Ezeiza

Las salidas desde el aeropuerto de Ezeiza serán el viernes 17 de julio a las 21:30, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), Nueva York; y el sábado 18 de julio a las 9 horas, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), Nueva York.

Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos dispuesto por Aerolíneas Argentinas durante el Mundial para atender el incremento de pasajeros hacia las ciudades sede de los encuentros de la Selección argentina.

Además, la empresa mantiene dos vuelos diarios hacia Miami durante los días previos a la final, ampliando las alternativas de conexión para quienes viajen a Estados Unidos.

La ruta directa entre Buenos Aires y Nueva York había sido cancelada en abril de 2024, cuando Aerolíneas Argentinas anunció el cierre de esa operación al sostener que generaba pérdidas cercanas al millón de dólares anuales. Con estos vuelos especiales, la compañía volverá a unir ambas ciudades de manera excepcional en el marco de la definición del Mundial.