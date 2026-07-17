Colapinto terminó decimoquinto en la práctica libre 1 del GP de Bélgica

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación y terminó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que viene de sumar dos puntos en el GP de Gran Bretaña, registró un mejor tiempo de 1:49,403 y quedó a dos segundos y 333 milésimas del líder, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La sesión comenzó complicada para los pilotos de Alpine, ya que durante gran parte de la misma estuvieron merodeando en las últimas posiciones. Sin embargo, recién en los últimos minutos Colapinto montó los neumáticos blandos y pudo mejorar mucho su registro para terminar en una posición más aceptable.

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó en la decimoséptima posición, a poco más de 300 milésimas del argentino.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo quedó en manos de Verstappen, quien registró un mejor tiempo de 1:47,070 en el circuito de Spa Francorchamps, uno de los más emblemáticos de la categoría.

En la segunda posición finalizó el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, quien terminó a solo 145 milésimas y se ilusiona con dar pelea este fin de semana.

A su vez, el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La actividad en el GP de Bélgica continuará en unas horas, cuando se lleve a cabo la práctica libre 2 a partir de las 12 del mediodía.