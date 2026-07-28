Puerto Madryn celebra su 161° aniversario

Puerto Madryn conmemora el 161º aniversario de la llegada de los primeros colonos galeses. Este martes se realizará el acto central a las 17 horas en el Gimnasio Municipal N° 1 y, la agenda de actividades conmemorativas se extenderá hasta el 8 de agosto con propuestas culturales y recreativas. La Municipalidad, junto a instituciones, organizaciones y vecinos, diagramó una serie de actividades que pondrán en valor la historia, la identidad y el patrimonio de la ciudad.

El eje central de los festejos será el 28 de julio, “Día del Desembarco”, con una jornada que comenzó en Punta Cuevas y culminará con el acto central por el 161º aniversario en el Gimnasio Municipal Nº 1, ubicado en Sarmiento 1235. Durante el evento, que estará encabezado por el intendente Gustavo Sastre, se realizarán reconocimientos a vecinos y comercios históricos de la ciudad, destacando su valiosa contribución a la comunidad y habrá distintos shows.

Cabe destacar que los días previos ofrecerán una programación variada que incluye charlas, muestras patrimoniales, té galés y una video instalación en el Monumento a la Gesta Galesa.

FIESTA DEL DESEMBARCO

7.30 horas – ROGATIVA MAPUCHE TEHUELCHE (Nguillatun) – Coordina: Comunidad Pu Fotum Mapu. Lugar: Punta Cuevas.

10 horas – IZAMIENTO DE PABELLONES EN PUNTA CUEVAS.

10.30 horas – HOMENAJE A LA COLONIA GALESA. Lugar: Monumento a los colonos galeses (Avenida Roca y Belgrano).

11.15 horas – LARGADA DE LA CARRERA DEL BARRIL – última rotonda. Coordina: Subsecretaría de Cultura. A continuación, LLEGADA CARRERA DEL BARRIL.

11.40 horas – RECREACIÓN DEL DESEMBARCO (playa – zona Punta Cuevas).

12 horas – RECREACIÓN DEL ENCUENTRO DE CULTURAS, que se realizó en 1865 en cercanías de Rawson. Coordinan: Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, Comunidad Pu Fotum Mapu y Subsecretaría de Cultura. Lugar: zona de tamariscos, frente a Punta Cuevas.

13 horas – RECREACIÓN DE LAS OLIMPÍADAS DE 1867 – Juegos en la playa. Coordinan: Asociación Punta Cuevas y AGP. Lugar: zona de playa frente al Museo del Desembarco.

14 a 19 horas – Visitas con entrada libre y gratuita al Museo del Desembarco y Museo Juan Meisen Ebene – CEHyS.

17 horas – ACTO CENTRAL POR EL 161º ANIVERSARIO DE PUERTO MADRYN. Organiza: Municipalidad de Puerto Madryn. Lugar: Gimnasio Municipal Nº 1 (Sarmiento 1235).

20 a 22 horas – VIDEO INSTALACIÓN RAIGAL. Lugar: Monumento a la Gesta Galesa.

– Sábado 1 de agosto

11 horas – VISITA A LA PLANTA DE ALUAR. Inscripciones: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn (Avenida Roca 223) de 8:30 a 20 horas o hasta agotar cupos. Punto de salida y de regreso: Fuente de la ciudad. Duración aproximada: 1 hora y media (menores acompañados por un adulto responsable).

– Viernes 7 de agosto

9.30 horas – APERTURA Y RECORRIDA DE LA EXPOSICIÓN “LA CANCHA DE LA MEMORIA, EL DEPORTE QUE NOS HIZO”.

17 a 21 horas – Charlas en el marco de la expo.

Lugar: Gimnasio Municipal 1 (Sarmiento 1235).

– Sábado 8 de agosto

10 a 13 / 15 a 21 horas – EXPOSICIÓN “LA CANCHA DE LA MEMORIA, EL DEPORTE QUE NOS HIZO”.

Lugar: Gimnasio Municipal 1 (Sarmiento 1235).