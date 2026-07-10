Puerto Madryn aumentó un 59% sus descargas pesqueras

Según informes oficiales, los desembarques marítimos de productos pesqueros en los muelles de la ciudad de Puerto Madryn acumulan desde el 1 de enero al 31 de junio de 2026 un total de 125.080 toneladas; en idéntico periodo de 2025 se descargaron en el segundo puerto pesquero del país apenas 78.627 toneladas. La variación representa un incremento del 59,08%.

La fuerte suba del movimiento en los muelles que controla la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) se verifica en los meses de enero, febrero marzo y junio; y esto obedece principalmente a dos factores; por un lado, el atípico nivel de capturas que registró la zafra de calamar en el comienzo de año y, por otro lado, a que el año pasado la temporada de langostino de aguas nacionales comenzó recién en el mes de agosto.

Calamar, langostino y merluza

En este auspicioso primer semestre para la actividad portuaria y pesquera en los muelles madrynenses se observa que del total de las 125.080 toneladas, predominan descargas de calamar (Illex argentinus) por 81.549 toneladas; le siguen 33.227 toneladas de langostino (Pleoticus muelleri), al tiempo que en tercer lugar aparecen 9.854 toneladas de merluza común (Merluccius hubbsi) del stock S41; completan 450 toneladas de otras especies.

Comparativa con 2025

Al repasarse la estadística de desembarques mes a mes se observa que en el primer mes de este año se declararon descargas por 22.777 toneladas y en ese mes de 2025 había sido de apenas 9.146 toneladas.

En febrero del corriente año se bajaron en los muelles de Puerto Madryn 37.549 toneladas contra las 23.206 toneladas de mismo mes de 2025. En el tercer mes del año el computo de descargas marcó 19.627 toneladas, mientras que en marzo de 2025 se habían descargado 14.428 toneladas de productos pesqueros.

Al verificarse los desembarques marítimos del mes de abril de 2026 se registraron 8.165 toneladas, cuando en ese mes del año pasado se habían bajado 16.975. En mayo de este año se bajaron 6.982 toneladas de capturas pesqueras contra las 11.188 toneladas de 2025. Esta variación de abril y mayo se debe a que este año la zafra de calamar se concentró fuerte en el primer trimestre y el año anterior la pesca fue más regular y se extendió más tiempo.

El análisis de este primer semestre con evaluar las descargas del mes de junio, que en el año 2025 en los muelles madrynenses fue de solo 3.684 toneladas, mientras que en este mes de junio de 2026 alcanzó un total de 29.979 toneladas; vale precisar que el año pasado la flota langostinera recién comenzó a pescar en agosto, tras el extenso conflicto laboral. Ergo, es de prever que los registros del mes de julio marquen la misma tendencia. (Fuente: Parte de Pesca)