Presentaron en Esquel el plan de subsidios de la FAO para recuperar los bosques nativos

El Parque Científico Tecnológico del CIEFAP en Esquel fue sede de un encuentro en el que se abordó el estado de avance del Proyecto Pago por Resultados (PPR) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la metodología de trabajo que guía su implementación en cada provincia patagónica. La iniciativa busca fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos a través de una planificación construida junto a las comunidades.

La actividad estuvo encabezada por el coordinador general del proyecto, Francisco Yofre y el presidente del Consejo Directivo del CIEFAP, Guillermo Defossé. El PPR es financiado por el Fondo Verde para el Clima e implementado por la FAO junto a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y las 23 provincias argentinas, en el marco de la Ley Nacional de Bosques Nativos.

En la Patagonia, el CIEFAP participa como entidad técnica formuladora de los distintos planes que se elaboran en Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En ese contexto, se avanza en la formulación de Planes Integrales Comunitarios (PIC), Planes de Prevención de Incendios Forestales, Planes de Cuencas Forestales y Planes de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), mediante un proceso que involucra a organismos públicos, instituciones, organizaciones, productores, comunidades y demás actores vinculados al territorio.



Construcción de consensos

Durante el encuentro, Yofre explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es que cada uno de esos planes sea construido de manera participativa. Para ello se desarrollan talleres e instancias de trabajo en las distintas localidades, donde se incorporan las opiniones y aportes de quienes viven, trabajan y desarrollan actividades en los bosques.

“Todo ese proceso lleva entre 16 y 18 meses. Trabajamos con las comunidades locales, el sector privado y los distintos actores del territorio. La construcción de consensos forma parte del proyecto y requiere los tiempos necesarios para que todas las voces sean consideradas», expresó.

Respecto del componente de Prevención de Incendios Forestales, Yofre explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa de formulación de los planes provinciales, por lo que aún no comenzó la fase destinada a las inversiones.

Prevención de incendios forestales

Yofre aclaró que el Proyecto Pago por Resultados contempla tres etapas: la identificación de iniciativas, la formulación participativa de los planes y, finalmente, la ejecución de inversiones. “Una vez aprobados los planes comienza la etapa de inversiones. Esos fondos los administra la FAO y la ejecución se realiza en forma directa; no fueron transferidos ni serán transferidos a las provincias ni a las entidades técnicas formuladoras”, señaló.

Asimismo, indicó que las inversiones previstas para los planes de prevención de incendios forestales corresponden a una instancia posterior del proyecto y estarán destinadas a la adquisición de bienes, servicios, equipamiento y obras, una vez finalizado el proceso de formulación y aprobados los planes por las autoridades provinciales de aplicación.

Finalmente, Yofre destacó el trabajo articulado que se desarrolla entre la FAO, las autoridades provinciales responsables de la aplicación de la Ley Nacional de Bosques Nativos y el CIEFAP como entidad técnica formuladora. En ese marco, remarcó que el proyecto busca fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos a través de una planificación construida junto a las comunidades y con una mirada integral del territorio.