La ruta de los pingüinos Adelia obligan a mover turbinas eólicas en la Antártida

Un ambicioso proyecto de energía renovable en la Antártida tuvo que ser modificado cuando los investigadores descubrieron que el lugar elegido para instalar un parque eólico coincidía con la ruta migratoria de una colonia de pingüinos Adelia. La decisión implicó trasladar las turbinas casi dos kilómetros para preservar el hábitat de las aves.

El proyecto pertenece a la estación china Qinling, ubicada en la Isla Inexpresable, y busca reducir el uso de combustibles fósiles en las operaciones científicas. La iniciativa contempla una microrred híbrida que combina energía eólica, paneles solares, hidrógeno y sistemas de almacenamiento con baterías.

Conservación y transición energética

Los estudios revelaron que el sitio original estaba sobre la ruta migratoria de los pingüinos. Las normas ambientales internacionales establecen una zona de amortiguación de 1,2 millas alrededor de las áreas utilizadas por la fauna silvestre. Por ello, los responsables del proyecto optaron por trasladar la infraestructura, priorizando la conservación del ecosistema. Innovaciónambiental

La Isla Inexpresable es uno de los ambientes más frágiles de la Antártida, donde el cambio climático altera tanto el paisaje como el comportamiento de la fauna. Para protegerla, China, Italia y Corea cooperan en la administración de una reserva de vida silvestre y utilizan drones ultrasilenciosos para monitorear a los animales sin alterar sus hábitos.

Una colonia en crecimiento

En las inmediaciones de la estación Qinling hoy viven más de 29.000 parejas reproductoras de pingüinos Adelia, cifra que refleja el crecimiento de la colonia bajo este esquema de protección.

La infraestructura instalada no desplazó a las aves: los pingüinos continúan utilizando la zona mientras las actividades humanas permanecen fuera del corredor ecológico.