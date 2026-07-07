Presentaron nuevos talleres culturales de teatro en Madryn

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunció la realización de nuevos talleres de teatro que se incorporan a la oferta de Talleres Culturales Municipales. Las propuestas, de acceso libre y gratuito, están destinadas a diferentes públicos y utilizan el teatro como una herramienta de expresión, integración comunitaria y desarrollo de habilidades personales y laborales.

Uno de los espacios funciona en la sede vecinal del barrio Solana de la Patagonia, Mutisia y Llao Llao. Se trata de un taller de teatro comunitario que se dicta los jueves de 18:30 a 20:30 horas, pensado para vecinos y vecinas que deseen acercarse al arte escénico desde una experiencia colectiva.

La iniciativa propone un ámbito de encuentro en el que el teatro se convierte en una herramienta de expresión, intercambio y construcción comunitaria. No se plantea como una escuela convencional, sino como un espacio de creación colectiva donde cada participante puede aportar desde su propia experiencia.

Otra de las propuestas se desarrolla los lunes de 18 a 20 horas en el Centro de Salud Dr. Pozzi, ubicado en la intersección de Juan Acosta y Agustín Pujol. Está destinada principalmente a adolescentes que asisten al centro de salud o que residen en la zona y deseen participar de esta actividad artística.

En ambos casos, las inscripciones se realizan directamente en los días y horarios en que se desarrollan los talleres.

El teatro como herramienta

Asimismo, desde este mes se puso en marcha un innovador taller de teatro orientado al fortalecimiento de emprendedores, a cargo de la profesora Mariana Villani. La propuesta se dicta todos los miércoles en el Centro Cultural del barrio San Miguel (Garagarza 778).

El objetivo es brindar herramientas que favorezcan una mejor inserción en el mundo del trabajo mediante recursos propios del lenguaje teatral. La iniciativa aborda aspectos vinculados a la comunicación, la presentación personal, el manejo de la voz, la expresión corporal, la postura, los gestos y la interacción con clientes y pares, habilidades fundamentales para potenciar cualquier emprendimiento.

Si bien el curso fue pensado inicialmente para participantes de los talleres de peluquería, manicura y cocina que se desarrollan en el Centro Cultural del barrio San Miguel, permanece abierto a toda la comunidad.

Durante julio, las clases se dictan los miércoles de 17 a 19 horas, mientras que a partir de agosto el horario será de 16 a 18 horas. Las inscripciones también se realizan en los días y horarios de cursado.