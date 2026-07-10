Por el partido de la selección, no abrirá el Bingo de Madryn



El Bingo Municipal de Puerto Madryn modificará su horario del fin de semana debido al partido de cuartos de final de la Selección Argentina.

En este marco, la sala ubicada en Belgrano 585 funcionará el viernes 10 de julio de 22 a 04 horas, el sábado 11 permanecerá cerrada y el domingo 12 será de 17 a 22 horas, con posibilidad de llevar mate y adquirir bandejas dulces en la barra.

Cabe destacar que el pozo acumulado es de 28.369.155 pesos. Cada cartón tiene un valor de 500 pesos y la primera jugada de cada velada se realizará con un cartón de obsequio, con premios de 5.000 pesos en línea y 8.000 pesos en bingo.

El ingreso está permitido únicamente a personas mayores de 18 años.