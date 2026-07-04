Paraguay se enfrenta este sábado con Francia

La selección de Paraguay, que es dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, irá en busca del milagro este sábado cuando se enfrente con Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uzbeko Ilgiz Tantashev.

Paraguay llega a este encuentro luego de protagonizar la gran sorpresa de los 16avos de final, donde eliminó por penales a la selección de Alemania, que sumó su tercer fracaso consecutivo en un Mundial.

Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por Alfaro atravesaron un duro camino para terminar terceros en el Grupo D, donde le ganaron a Turquía, empataron con Australia y cayeron con Estados Unidos.

Francia, por su parte, tuvo un paso arrollador en lo que va de este Mundial y se posicionó como el gran candidato a quedarse con el título.

Los galos, que son dirigidos por Didier Deschamps por cuarto Mundial consecutivo, cuentan con figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, entre otros tantos.

En su camino hacia los octavos de final, golearon en la fase de grupos 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, mientras que en los 16avos de final pasaron por arriba a Suecia con un contundente 3-0.

Marruecos y Canadá abren los octavos de final

Antes del encuentro entre Francia y Paraguay, se enfrentarán Marruecos y Canadá, en un partido que marcará el inicio de los octavos de final de este Mundial 2026.

Este cruce, que está programado para las 14, se disputará en el NRG Stadium de Houston y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver. El mismo se podrá ver a través de DSports y Paramount+.

Marruecos viene de protagonizar uno de los mejores partidos de los 16avos de final, donde derrotó por penales a Países Bajos, que llegaba a este Mundial como uno de los candidatos a dar pelea hasta las últimas rondas.

Canadá, por su parte, le ganó con lo justo a Sudáfrica, selección a la que pudo convertirle el 1-0 para avanzar de ronda recién pasados lo 90 minutos.