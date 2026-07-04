Música y danza en el Teatro del Muelle este fin de semana

En el Teatro del Muelle de Puerto Madryn, este sábado 4 de julio a las 21 horas, se presentará el reconocido artista patagónico Yhosva Montoya, quien llega a la ciudad en el marco de una nueva gira por la región. El músico retoma el camino que inició hace años entre peñas, festivales y encuentros populares, con un espectáculo de formato íntimo acompañado por músicos en guitarra y percusión.

Nacido en Gaiman, Yhosva construyó desde muy joven una identidad profundamente vinculada al folclore argentino, incorporando también otros géneros de la música popular. Su participación en La Voz Argentina en 2022 marcó un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole proyectar su música a nuevos escenarios y consolidarse como una de las voces jóvenes más representativas de la Patagonia.

En este nuevo recorrido artístico, propone un encuentro cercano con el público, repasando distintas etapas de su trayectoria a través de un repertorio especialmente seleccionado.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de www.entradaweb.com.ar.

Bien argentinos

Por su parte, el domingo 5 de julio habrá doble función, a las 18 y a las 20 horas, con la presentación de “Bien argentinos”, el nuevo espectáculo del Ballet Agitando Pañuelos.

La propuesta, dirigida por las profesoras Gabriela Barrientos Pinto y Mariela Owen, reunirá a los alumnos de la institución en una puesta en escena de aproximadamente una hora de duración, que recorrerá danzas tradicionales y estilizadas de las distintas regiones del país, anticipando los festejos por un nuevo aniversario de la Independencia Argentina.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos en venta anticipada y 12.000 pesos en puerta.

Cabe destacar que el Ballet Agitando Pañuelos celebra 30 años de trayectoria, consolidándose como uno de los principales referentes de la danza folclórica de la región. Además, los días 23 y 24 de agosto representará a Puerto Madryn en el certamen internacional Elemental Dance, que se desarrollará en el Teatro Astros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí participará con una delegación integrada por 15 bailarines y bailarinas de los grupos juvenil y adultos, quienes competirán en las modalidades de danza tradicional y estilizada junto a academias de destacada trayectoria de distintos puntos del país y del exterior.