Nueva muestra en el Museo Municipal de Arte de Madryn

Este sábado 1 de agosto a las 19 horas, en el Museo Municipal de Arte ubicado en avenida Roca 444 de Puerto Madryn, se inaugurará la muestra “Mujer naturaleza / Palabra espejo”, de la artista plástica Adriana Cora.

La exposición podrá visitarse durante los meses de agosto y septiembre y propone una experiencia inmersiva que reúne fotografía, video, arte impreso y otros lenguajes visuales. A través de esta propuesta, imagen, palabra, cuerpo y territorio se entrelazan para abrir nuevas formas de mirar y pensar desde el arte.

En este recorrido, Adriana Cora pone en diálogo cuatro conceptos —mujer, naturaleza, palabra y espejo— que, lejos de presentarse de manera independiente, conforman un universo poético donde el lenguaje, la memoria y la imagen se reflejan mutuamente, invitando al público a construir su propia experiencia de lectura e interpretación.

La muestra se despliega como un libro de artista expandido, en el que cada obra funciona como un capítulo de un mismo relato. Allí, la palabra deja de ser únicamente un medio para nombrar y pasa a resonar junto a las imágenes, generando nuevos sentidos en cada encuentro con el espectador.

Sobre la artista

Adriana Cora nació en Buenos Aires en 1961, ciudad donde reside y desarrolla su producción artística. De formación autodidacta, ha profundizado su práctica mediante estudios en dibujo, pintura, fotografía, grabado y clínicas de obra. Sus trabajos integran colecciones públicas y privadas en ciudades como Nueva York, Miami, Palm Beach, Bogotá, Lima, Friburgo, Milán, Barcelona y Buenos Aires, entre otras.

A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas exposiciones individuales, colectivas y ferias de arte. En los últimos años, su producción profundiza una búsqueda conceptual en la que la palabra y la figura de la mujer ocupan un lugar central como ejes de reflexión y creación.