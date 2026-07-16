Nueva matanza “tradicional” de cetáceos en las Islas Feroe

La cacería de cetáceos en las Islas Feroe volvió a cobrar la vida de 825 animales en mayo, durante cinco batidas. Entre las víctimas se encuentran calderones, delfines de flancos blancos del Atlántico y delfines mulares, especies sociales e inteligentes que dependen de vínculos familiares estables.

El “grindadráp” consiste en acorralar a los cetáceos con embarcaciones hasta conducirlos a aguas poco profundas, donde quedan atrapados y son sacrificados con cuchillos especiales que seccionan la médula espinal. La carne y la grasa se reparten gratuitamente entre la comunidad local.

Impacto en las especies

El método afecta a grupos familiares completos, incluidas crías y hembras gestantes. El sufrimiento físico y emocional es enorme para animales que poseen estructuras sociales complejas y comportamientos de cooperación.

La matanza masiva destruye comunidades enteras y compromete la supervivencia de poblaciones locales.

Patrimonio cultural vs. ética animal

Las autoridades feroesas defienden la práctica como parte de su identidad cultural. Sin embargo, hoy existen alternativas alimentarias que hacen innecesaria esta caza. La conservación de tradiciones no puede justificar el sufrimiento animal ni la pérdida de biodiversidad.

Organizaciones de protección animal reclaman desde hace años el fin del grindadráp y piden avanzar hacia un modelo de convivencia que respete la vida de los cetáceos.

Consecuencias principales

– Impacto ecológico: Muerte anual de cientos o miles de cetáceos, incluyendo ballenas piloto y delfines de flancos blancos.

– Daño a la salud humana: La carne presenta altos niveles de mercurio y metales pesados, tóxicos para el cerebro y los riñones. Autoridades sanitarias locales desaconsejan su consumo.

– Rechazo internacional: Fuertes críticas de organizaciones ambientales y de derechos animales que consideran la práctica cruel e innecesaria.

– Tensión social: División entre la defensa de la identidad cultural feroesa y la presión global por los derechos de los animales.

La matanza de cetáceos muertos en las Islas Feroe provoca sufrimiento y pone en peligro la supervivencia de sus poblaciones.

Contexto histórico

El grindadráp se practica desde el siglo IX como una cacería no comercial. En su origen, representaba una fuente de alimento en un territorio con recursos limitados.

Hoy, en un mundo globalizado con acceso a alternativas seguras y sostenibles, la práctica genera un debate profundo sobre la relación entre tradición y ética.

Rechazo internacional

La comunidad internacional ha condenado reiteradamente estas cacerías. Organizaciones como Sea Shepherd y diversas ONG europeas han documentado la crueldad del método y han exigido su prohibición. La presión global aumenta cada año, especialmente tras episodios con cifras tan elevadas de muertes como las registradas en mayo.

El grindadráp expone una contradicción: mientras la ciencia demuestra la inteligencia y sensibilidad de los cetáceos, una tradición ancestral sigue provocando su muerte masiva.

La comunidad internacional reclama que se abandone esta práctica y se avance hacia un modelo que respete la vida marina, proteja la salud humana y preserve la biodiversidad.