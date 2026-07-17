Milei confirmó que no viajará a la final

Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y aseguró que mantendrá su cábala de mirar el partido desde la Quinta de Olivos. “Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí”, afirmó Milei tras la victoria de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

El mandatario también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta, vinculada a una campera de YPF que utilizó durante los encuentros de la Selección. “Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, sostuvo Milei, en referencia al atuendo que viene usando durante los partidos argentinos.

En la misma línea, el mandatario había contado: “Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”.