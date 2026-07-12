Los piratas de Somalía siguen reteniendo a 44 marinos

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, detalló que 44 marinos permanecen retenidos a bordo de tres embarcaciones que fueron atacadas en incidentes separados ocurridos entre abril y mayo. Y según explicó, los tripulantes afrontan ahora la escasez de alimentos y agua, además de la amenaza constante de sufrir actos de violencia.

En este marco, la agencia encargada de promover la seguridad en el transporte marítimo pide la liberación de los marinos retenidos por piratas en aguas de Somalia y alerta sobre el aumento de la piratería y los robos a mano armada contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén. La agencia insta además a reforzar las medidas de protección para las tripulaciones que transitan por la región.

La agencia encargada de promover la seguridad en el transporte marítimo ha registrado 24 intentos y actos consumados de piratería y robo a mano armada contra buques en el mar Rojo y la región del golfo de Adén durante los últimos tres meses, lo que representa un preocupante aumento de las amenazas contra la gente de mar.

“Estos incidentes son un duro recordatorio de que la amenaza que representan la piratería y el robo a mano armada para la gente de mar no ha desaparecido y sigue requiriendo vigilancia y apoyo a una acción coordinada”, afirmó Domínguez durante su intervención ante el Consejo de la OMI, que se reúne esta semana en Londres.

Aumentan las amenazas contra la navegación

Además del incremento de los casos de piratería y robo a mano armada contra embarcaciones, la OMI advirtió de que los atacantes están utilizando armas cada vez más peligrosas y recurriendo a niveles crecientes de violencia contra marinos inocentes.

Según la organización, los incidentes de piratería y robo a mano armada en el mar aumentaron un 17 % entre 2024 y 2025, al pasar de 146 a 171 casos registrados en todo el mundo.

En 2009, 22 Estados costeros e insulares del océano Índico occidental y el golfo de Adén, entre ellos Somalia, adoptaron el Código de Conducta de Yibuti de la OMI, ampliado posteriormente mediante la Enmienda de Yeda de 2017, con el compromiso de cooperar para combatir la piratería, el robo a mano armada en el mar y otros delitos transnacionales.

A través de su Proyecto del Mar Rojo, la OMI también trabaja para fortalecer las capacidades de Djibouti, Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen con el fin de reforzar la seguridad de la navegación para la gente de mar.

Apoyo a los marinos en el estrecho de Ormuz

La OMI evacuó el mes pasado a 2500 marinos del estrecho de Ormuz antes de verse obligada a suspender la operación el 25 de junio, tras un ataque contra un buque portacontenedores en el golfo de Omán.

La agencia pretende evacuar en total a 11.000 marinos que permanecen varados a bordo de 600 embarcaciones en el golfo Pérsico debido a las continuas tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y de los posteriores contraataques de Teherán en toda la región, donde continúa vigente un frágil alto el fuego.

Al menos 115 buques participaron en la exitosa operación de evacuación de la OMI. La organización busca obtener nuevas garantías de las partes implicadas en el conflicto antes de reanudar las evacuaciones.

Llamamiento a reforzar la vigilancia

En línea con el compromiso de la OMI con la gente de mar, Domínguez aseguró que la organización seguirá colaborando con los Estados de abanderamiento, los Estados ribereños, los organismos regionales y el sector marítimo para lograr la liberación de los 44 marinos retenidos.

Ante el aumento de las amenazas, el secretario general instó a los propietarios y operadores de buques a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a las tripulaciones y realizar evaluaciones exhaustivas de los riesgos antes de transitar por la región.

La reunión del Consejo de la OMI que se celebra esta semana en Londres incluye un punto del orden del día dedicado a la protección de las principales rutas marítimas, y Domínguez ha solicitado el apoyo de los Estados miembros para lograr la liberación de los marinos retenidos.