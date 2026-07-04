Los hospitales de Venezuela están al límite y hay riesgo de brotes tras los terremotos

Una semana después de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela, los hospitales de La Guaira enfrentan una emergencia crítica. Una evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyó que los ocho centros sanitarios revisados en La Guaira, Caracas y Miranda requieren apoyo externo inmediato; tres presentan daños estructurales.

Hasta el momento las autoridades reportan 2295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 personas desplazadas o gravemente afectadas por la destrucción de viviendas y otros impactos de los sismos.

El caso más grave es el hospital Vargas-IVSS, en La Guaira. Allí, 96 pacientes permanecen ingresados en una sala con capacidad para ocho camas. La morgue está desbordada, el banco de sangre cuenta con apenas 35 unidades y los dos ventiladores de la unidad de trauma no funcionan por falta de energía suficiente.

El centro tampoco dispone de una conexión operativa de teléfono o internet para localizar, derivar y dar seguimiento a pacientes. El agua llega mediante acarreos manuales varias veces al día y los residuos médicos acumulados han llegado a obstruir pasillos. La OPS considera al Vargas-IVSS la instalación de máxima prioridad, aunque no reporta daños estructurales en el edificio.

En el hospital Rafael Medina Jiménez, también en La Guaira, la capacidad operativa cayó de 108 a 35 camas. La evaluación preliminar también identificó problemas de transporte de pacientes, escasez de suministros, listas de espera quirúrgicas crecientes y fallas de bioseguridad.



Una respuesta sostenida por personas afectadas

Ian Clark, responsable del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó durante una rueda de prensa en Ginebra que el desastre golpea también a quienes intentan sostener la respuesta.

«Vale la pena detenerse un momento para reconocer el increíble trabajo que están haciendo las comunidades locales y los equipos de respuesta nacionales e internacionales en circunstancias realmente difíciles. En muchos casos, quienes responden a nivel comunitario y nacional son personas directamente afectadas, que tienen amigos y familiares afectados por el terremoto», dijo.

Clark informó que varios trabajadores de salud siguen desaparecidos, entre ellos la responsable de coordinar toda la ruta de atención materna en La Guaira. Según explicó, esa ausencia tiene un impacto directo en los servicios obstétricos y dificulta conocer la situación de las mujeres embarazadas que necesitan atención.

El experto añadió que el sistema de salud ya llegaba debilitado a la emergencia con muchos hospitales que ya enfrentaban una escasez de hasta el 37% de medicamentos esenciales, tras años de falta de inversión y crisis financiera. Igualmente dijo que, según un informe que había consultado, decenas de miles de trabajadores sanitarios habían emigrado de Venezuela en los últimos años, aunque aclaró que no disponía de una cifra exacta.



La respuesta de la ONU en cifras

– Rescate: 57 equipos internacionales de 26 países, con 2293 especialistas y 179 perros, siguen desplegados. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó 1300 herramientas a Protección Civil en La Guaira.

– Financiación: La ONU liberó 15 millones de dólares de su fondo de emergencia y activó el Fondo Humanitario de Venezuela. Estados Unidos anunció 100 millones para ese fondo y otros 100 millones en ayuda bilateral. La OPS pide casi 24 millones para salud y recuperación; el Programa Mundial de Alimentos, 50 millones para alimentos y logística.

– Salud: La OPS y la OMS evaluaron 10 centros de salud (8 de manera detallada) y han entregado más de 5900 kilos de medicamentos, kits de trauma y otros suministros.

– Alimentos: El Programa Mundial de Alimentos ha llegado a 5000 personas en La Guaira, con comidas calientes, raciones listas para consumir y canastas familiares.

– Alojamiento y protección: Hay 25 campamentos temporales operativos. La Organización Internacional para las Migraciones coordina su gestión, mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados apoya la protección y el registro de necesidades.

– Atención multisectorial: La ONU y sus socios concentran servicios de salud, alimentos, agua, saneamiento y apoyo psicosocial en los campos transitorios de la Guaira: el Polideportivo José María Vargas y los estadios César Nieves y Playa Grande.



Medicamentos, hospitales de campaña y más personal médico

La OPS, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, ha entregado a la Dirección Regional de Salud de La Guaira 2,18 toneladas de medicamentos y suministros, incluidos kits de trauma, medicamentos inyectables, equipos de protección y 320 bolsas para cadáveres. Otra carga de cuatro toneladas fue enviada desde Panamá con medicamentos, material de trauma y suministros para las operaciones de emergencia.

La organización también apoya la creación de un centro de coordinación de pacientes para ordenar los traslados y asignar a los heridos a los servicios con capacidad disponible. Un equipo médico de emergencia ya opera en La Guaira con un hospital de campaña de 48 camas, cuatro puestos de cuidados intensivos y dos quirófanos, mientras otros equipos se movilizan para reforzar la atención.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó además que el organismo liberó 1,5 millones de dólares de su Fondo de Contingencia para Emergencias y que se prepara el envío de otras 28 toneladas de suministros médicos desde Dubái.

La OPS y la OMS han lanzado además un llamamiento de emergencia de casi 24 millones de dólares para sostener la respuesta sanitaria y las actividades de recuperación temprana durante los próximos seis meses.

Riesgo de brotes en los refugios

La presión sobre los hospitales coincide con nuevos riesgos sanitarios en los refugios y campamentos temporales. La Organización Panamericana de la Salud prepara sistemas de vigilancia para detectar rápidamente infecciones respiratorias agudas, cuadros similares a la gripe, diarrea acuosa, enfermedades de la piel y enfermedades con fiebre y erupción cutánea.

La preocupación aumenta en lugares donde muchas personas comparten espacios reducidos y siguen existiendo brechas de agua, saneamiento, higiene y atención médica. La agencia subraya que esta vigilancia es especialmente relevante ante el brote regional de sarampión en las Américas.

El riesgo se suma a un sistema sanitario que ya enfrentaba limitaciones en el acceso a diagnósticos y una capacidad reducida para mantener servicios esenciales durante cortes de agua o electricidad.

La emergencia se extiende más allá de La Guaira

La presión sobre el sistema de salud coincide con un desplazamiento creciente hacia estados que no fueron golpeados directamente por los sismos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios está consolidando una respuesta en Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Zulia y Táchira.

La asistencia incluye registro, documentación, reunificación familiar, alojamiento y apoyo multisectorial tanto para las personas desplazadas como para las comunidades que las reciben. En Anzoátegui ya se activaron mecanismos para atender a quienes llegan desde La Guaira, mientras en Táchira el terminal de San Cristóbal funciona como punto de paso para familias que buscan redes de apoyo o continúan hacia otras regiones.

En La Guaira, el Polideportivo José María Vargas y los estadios César Nieves y Playa Grande se han convertido en puntos centrales de la respuesta, con servicios de salud, alimentación, protección, agua y saneamiento. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, busca 14,85 millones de dólares para asistir a hasta 30.000 personas con refugio temporal, artículos esenciales y servicios de protección durante los próximos seis meses.