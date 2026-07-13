Las escuelas celebraron el Inicio del Nuevo Ciclo de los Pueblos Originarios

Las escuelas con Modalidad de Educación Intercultural y Bilingüe (EIB) del Chubut conmemoraron durante las últimas semanas el Inicio del Nuevo Ciclo de los Pueblos Originarios con actividades desarrolladas en las diferentes regiones de la provincia. A través de propuestas pedagógicas y comunitarias; estudiantes, docentes, familias y referentes de pueblos originarios compartieron espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje que ponen en valor las raíces, la historia y el respeto por la diversidad cultural.

Identidad y aprendizaje

La conmemoración coincide con el solsticio de invierno y representa el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza para distintos pueblos originarios. En este marco, las instituciones impulsaron actividades destinadas a acercar a los estudiantes a las cosmovisiones ancestrales, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de los saberes que forman parte del patrimonio cultural de Chubut.

En Río Mayo, la Escuela Nº 36 organizó un encuentro interescolar con la participación de establecimientos educativos de la localidad y de las comunas de Facundo y Ricardo Rojas. La jornada incluyó ceremonias, música, juegos ancestrales, la inauguración del mástil de la Bandera Mapuche-Tehuelche y el cambio de abanderados, con el acompañamiento de familias, autoridades locales y del coordinador provincial de Educación Intercultural y Bilingüe, Moisés Meliñanco.

En la Escuela Nº 781 de Dolavon, estudiantes, familias y docentes compartieron una jornada de reflexión sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. Durante el encuentro, el Ministerio de Educación entregó material pedagógico y una bandera de flameo Mapuche-Tehuelche para fortalecer el trabajo intercultural de la institución.



Saberes ancestrales

En Trelew, las escuelas con Modalidad EIB Nº 78 y Nº 173 desarrollaron la propuesta “Conociendo los juegos de la gente de la tierra”, que incluyó una ceremonia ancestral y la práctica de juegos tradicionales transmitidos de generación en generación. En la Escuela Nº 122 se realizó una ceremonia guiada por la Kimeltuchefe Graciana Catrilaf, complementada con producciones artísticas y musicales elaboradas por las y los estudiantes junto a sus familias, mientras que el ENI Nº 442 abordó la efeméride mediante actividades lúdicas y propuestas vinculadas al cuidado del ambiente y del agua.

En Comodoro Rivadavia, la Escuela Nº 155 celebró el Intiq Raymin —Fiesta del Sol y Año Nuevo Andino— con estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, guiados por la Asistente Bilingüe Aybi Loarte Esquivel y con un destacado acompañamiento de las familias en la confección de la vestimenta tradicional. La propuesta promovió la participación activa de los estudiantes y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, mientras que, en un gesto de ayni (reciprocidad), familias de alumnos egresados donaron las prendas utilizadas durante la celebración para que puedan ser heredadas por las próximas generaciones de la escuela.

Las actividades también se desarrollaron en la Escuela Nº 7709 de Cushamen Centro, con una muestra de producciones estudiantiles y el cambio de abanderados junto a referentes de la comunidad. Por su parte, las Escuelas Nº 101 de Dolavon y Nº 200 de Esquel también compartieron sus propuestas de actividades, mientras que la N° 7705 de Rawson compartió experiencias y producciones realizadas por las y los estudiantes, enmarcadas en el trabajo con la Modalidad EIB como parte de la jornada de celebración.

De este modo, la cartera educativa provincial continúa promoviendo una educación intercultural que reconoce y valora la diversidad de la provincia, fortaleciendo el vínculo entre las escuelas, las comunidades originarias y las familias mediante propuestas que recuperan la memoria, las identidades y los saberes que enriquecen la educación chubutense.