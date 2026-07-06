La Trochita ya confirmó su programa de salidas para julio

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, anunció el calendario de salidas previsto para julio en el tramo que une a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

El emblemático tren cordillerano se prepara con todo para el mes fuerte de la temporada invernal que acaba de comenzar, posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos para las vacaciones de invierno, al ser ya un paso obligado para los visitantes que llegan provenientes de distintos puntos del país.

Siete viajes

En ese marco, desde La Trochita detallaron el programa de viajes para julio en el trayecto que conecta a la estación Esquel del ferrocarril y a la Comunidad Nahuelpan.

Las salidas serán las siguientes: sábado 4, sábado 11, jueves 16, sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30 de julio.

Por otra parte, adelantaron sobre la posibilidad de sumar adicionales está supeditada a la demanda de boletos.