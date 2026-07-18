Inglaterra le ganó a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

En un partido que se preveían pocas emociones por jugarse el tercer lugar en el Mundial 2026, Inglaterra y Francia dieron un show de goles en el Hard Rock de Miami, donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el puesto en juego.

El equipo Inglés, desde el vestuario, pegaba primero y fuerte, debido a que se fue al descanso goleando 4 a 0, con tantos de Declan Rice a los 3 minutos, seguido de Konsa a los 18 y Bukayo Saka por duolicado a los 37 y 46 del primer tiempo.

En el complemento, Didier Deschamps movia el banco y metió 4 cambios para intentar descontar, lo consiguió desde los pies de su capitán, kylian Mbappé, que se despachó con doblete para convertirse en el máximo artillero de los Mundiales y momentáneamente de esta edición pasando a Lionel Messi, además Bradley Barcola a los 54 minutos también ayudó a acercarse en el marcador.

Con la reacción de Francia, Thomas Tuchel fue el que buscó despertar a su equipo con la misma cantidad de cambios que su rival, también tuvo resultado, Saka sello su Hat Trick para aumentar la ventaja desde los 12 pasos.

Finalmente, Ousmane Dembélé a los 51 volvería a poner tensión en el marcador, pero el recién entrado al campo, Jude Bellingham terminaría el show de goles en Miami por el partido del tercer puesto del Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Partido por el tercer puesto

Francia-Inglaterra

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Leodan González (Uruguay)

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Ezri Konsa, Marc Ghehi, Jarell Quansah, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el primer tiempo: 3m, Declan Rice; 18m, Konsa; 37 y 46m, Bukayo Saka (I)

Goles en el segundo tiempo: 3m y 21m, Kylian Mbappé; 9m Bradley (F); 42m, Bukayo Saka –P-(I); 51m Ousmane Dembélé (F); 53m, Jude Bellingham (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo Desiré Doué por Bradley Barcola, Theo Hernández por Lucas Digne, Konaté por Upamecano, Ryan Cherki por Ousmane Dembélé (F); Marcus Rashford por Ollie Watkins (I); 34m Eberechi Eze por Jude Bellingham, Ivan Toney por Elliot Anderson, 38m Jarell Quansah por Race James (I); 45m Malo Gusto por Koundé (F); Marc Guéhi por Trevoh Chalobah