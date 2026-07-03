Habilitan el acceso a Península Valdés con extrema precaución
Este viernes se comunicó oficialmente que el acceso al Área Natural Protegida Península Valdés se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
Según el informe oficial difundido a las 12:15 horas, no existen restricciones para ingresar al área protegida. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores transitar las rutas internas con precaución, respetando las velocidades permitidas y prestando especial atención al estado del camino.
Desde el organismo recordaron la importancia de conducir de manera responsable, especialmente en sectores donde las condiciones de las rutas pueden variar debido a factores climáticos o al tránsito.
Para consultas o emergencias, la Subsecretaría de Protección Ciudadana mantiene habilitada la línea gratuita 0800-666-2447.