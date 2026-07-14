Francia y España, por un lugar en la final del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y España se enfrentarán este martes, en busca de un lugar en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas. El árbitro designado fue el salvadoreño Iván Barton.

Francia llega a este encuentro en un impresionante nivel y como el gran candidato a quedarse con el título, ya que prácticamente no sufrió ante ningún oponente. En la fase de grupos, los galos golearon 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, para finalmente en las instancias de eliminación directa ganarles 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

La gran estrella de los vigentes subcampeones del mundo es el delantero Kylian Mbappé, quien junto al argentino Lionel Messi es el máximo artillero de este Mundial con ocho goles cada uno. Sin embargo, para «Les Bleus» también brillan Michael Olise, quien entregó cinco asistencias, y Ousmane Dembélé, que convirtió cinco goles y repartió otros tres pases gol.

España, por su parte, tuvo un camino mucho más discreto hasta esta instancia, aunque tampoco sufrió tanto para meterse entre los cuatro mejores del Mundial. En la fase de grupos comenzaron con un discreto empate sin goles ante Cabo Verde, aunque luego se recuperaron al golear 4-0 a Arabia Saudita y en la última fecha le ganaron 1-0 a Uruguay.

Su víctima en los 16avos de final fue Austria, rival al que golearon 3-0, mientras que en los octavos de final le derrotaron 1-0 a Portugal y en cuartos 2-1 a Bélgica. En estas últimas dos presentaciones el héroe fue Mikel Merino, quien anotó los agónicos goles de la victoria minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.