Estados Unidos y China abrirán un diálogo sobre IA

Estados Unidos y China avanzan hacia la creación de un mecanismo bilateral para discutir el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial. Representantes de ambos gobiernos mantendrán en septiembre una reunión oficial destinada a analizar los riesgos asociados con los modelos más avanzados y establecer algunos principios básicos para su control.

Reuters reveló que el encuentro será uno de los principales resultados de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping celebraron en mayo. Aunque las fechas todavía no fueron confirmadas, las conversaciones se realizarían antes de la visita que el presidente chino tiene previsto efectuar a Estados Unidos el 24 de septiembre.

La delegación estadounidense estaría encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Todavía no se definieron el lugar, la agenda completa ni los demás funcionarios que participarán por cada país. Tampoco hubo una confirmación pública de la Casa Blanca o del gobierno chino.

El encuentro será el primer diálogo oficial sobre inteligencia artificial entre Washington y Beijing desde el regreso de Trump a la presidencia. Su importancia excede la competencia comercial: representa el ingreso definitivo de la IA en la agenda de seguridad y política exterior de las dos principales potencias mundiales.

Los gobiernos buscan establecer mecanismos para reducir el riesgo de que los modelos más poderosos sean utilizados por grupos no estatales, organizaciones criminales o actores capaces de lanzar ciberataques contra infraestructuras críticas. También preocupa su incorporación a sistemas militares, su intervención en decisiones estratégicas y su impacto sobre los mercados laborales.

Durante la presidencia de Joe Biden, ambos países mantuvieron conversaciones técnicas en Ginebra y acordaron que las decisiones relacionadas con el uso de armas nucleares debían permanecer bajo control humano. El diálogo previsto para septiembre ampliará esa discusión hacia los llamados modelos de frontera.

La reunión se desarrollará en medio de una intensa disputa tecnológica. Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación hacia China de algunos de los chips más avanzados para entrenar sistemas de IA. Washington también analiza limitar el uso de modelos chinos de pesos abiertos por parte de empresas estadounidenses.

China, por su parte, evalúa imponer controles al acceso internacional a sus modelos más poderosos y proteger tecnologías consideradas estratégicas. Beijing teme que sistemas avanzados desarrollados en Occidente incrementen las capacidades para ejecutar ataques informáticos, mientras Estados Unidos observa con preocupación la expansión mundial de plataformas chinas.

Entre los temas que podrían aparecer en la agenda se encuentran la definición técnica de qué debe considerarse un “modelo de frontera”, los criterios de seguridad necesarios antes de publicar nuevos sistemas y las condiciones para evitar que esa tecnología llegue a actores peligrosos.